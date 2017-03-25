Facebook yorumlarında GIF dönemi

Son zamanlarda sunduğu yeniliklerle gündemden düşmeyen Facebook, sevilen GIF özelliğini, yorumlara eklenmesi için test sürecine başladı.

GIF'Lİ YORUMLAR YAPILABİLECEK

Facebook'un yaptığı açıklamayla birlikte artık Facebook, yorumlara hareketli GIF'ler paylaşabilecek. Birçok kullanıcının isteği üzerine bu özelliği test etmeye başlayacak olan Facebook, ilerleyen zaman içerisinde bütün kullanıcılara bu özelliği sunacak. Kullanıcıların isteklerini dikkate alan Facebook, bu özelliğini şimdilik belli bölgedeki kullanıcıların huzuruna sunacak.

MESAJLARA EMOJİLERLE CEVAP

Facebook Messenger'a "Tepkiler" yani "Reactions" desteği ekleniyor. Facebook'un yayımladığı habere göre Reactions yani Tepkiler desteği bugünden itibaren güncelleme ile dağıtılmaya başlanıyor.