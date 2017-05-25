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Facebook'a beklenen özellik geldi

Sosyal ağ platformu Facebook, bir süre önce duyurduğu güncellemeyi kullanıcılarının beğenisine sundu.

25.05.2017 - 09:05
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  2. Teknoloji

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Facebook Live adı verilen canlı yayınlarda, yayın sahibinin arkadaşlarıyla özel olarak mesajlaşabilmesine, birlikte yayın yapabilmesine olanak sağlayan güncelleme, kullanıcıların test etmesi amacıyla Facebook'a entegre edildi. Facebook üzerinde canlı yayın yapan kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri, yayını izleyen arkadaşlarıyla etkileşimin az olmasıydı.

YENİ GÜNCELLEMELER YOLDA

Canlı yayın esnasında etkileşimi yükseltmeyi amaçlayan Facebook, Live özelliği ile ilgili farklı geliştirmelerin de yolda olduğu müjdesini verdi.

Facebook canlı yayın uygulaması İZLE

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