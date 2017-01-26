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Facebook'a 'hikayeler' özelliği geliyor

Snapchat'le başlayan 'hikaye' paylaşımı furyasına Instagram'dan sonra Facebook da dahil oluyor..

26.01.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook'a 'hikayeler' özelliği geliyor

Snapchat'in popüler özelliğini ilk kez Ağustos ayında kullanmaya başlayan Instagram, bu özellikle tutunmayı başardı. Günlük 150 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Instagram Hikayeleri şimdi de Facebook Hikayeleri olarak hizmete girecek.

TEST AŞAMASINDA

Facebook Hikayeleri henüz test aşamasında ve sadece İrlanda'da kullanılabiliyor. Hatta Facebook adına Mashable ile konuşan bir temsilci, uygulama özelliğinin uzun bir süredir bu ülkede denendiğini de belirtmiş.

İSMİ 'FACEBOOK HİKAYELERİ' OLACAK

Elbette Facebook halen özelliğin yatırım ve araştırma aşamasında. Özelliğe verilen isim de pek yaratıcı değil, Facebook Hikayeleri.

FARK OLARAK 1 DAKİKA VERİYOR

Facebook Hikayeleri isim olarak ve konsept olarak Snapchat Hikayeleri ile aynı olsa da, platformun belli avantajlarından yararlanmasını biliyor. Tıpkı Instagram gibi üst bölüme konuşlandırılacak özellik, farklı kare filtreleri sunarak 1 dakikalık hikayeler hazırlamanıza olanak sağlayacak.

MESSENGER'DAN AYRI BİR KULLANIM SUNACAK

Özellik aynı zamanda interaktif olacak. Sizin yüzünüzü tarayarak uygun AR modunu uygulayabilecek. Kullanıcılar bu hikayelere mesaj atabilecekler. Direct olarak belirlenen bu özellik, Facebook Messenger'dan tamamen ayrı bir kullanım sunacak.

Facebook'a 'hikayeler' özelliği geliyor

24 SAAT SONRA SİLİNECEK

Fotoğraflar ve Videolar sadece arkadaşlarımız ile paylaşılabilecek. Ayrıca tıpkı Snapchat gibi bu hikayeler 24 saat sonra tamamen silinecek. Ayrıca kullanıcıların zaman tüneline düşmeyecek.

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