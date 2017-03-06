taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.996
USD
3,7111
EURO
3,9355
ALTIN
147,13
PETR
55,6300

Facebook'ta beğenmeme dönemi

Facebook, Messenger için beğenmeme butonunu ve tepkileri çok yakında kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

06.03.2017 - 13:52
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook'ta beğenmeme dönemi

Facebook, çok yakın zamanda Messenger hizmeti için tepki ve beğenmeme butonlarını hizmete sokmayı düşünüyor.

TEST AŞAMASINDA

Sistem şimdilik daha test aşamasında seyrederken birtakım kullanıcıların fotoğraflar paylaşmasıyla farkına varıldı. Yeni devreye girecek olan butonlar, Facebook içinde olduğu gibi hisleri ortaya çıkarmak için kullanılacak.

BEĞENMEME BUTONU

Burada en önemli nokta ise beğenmeme butonu olarak öne çıkıyor. Birçok kullanıcıda bu tip bir ihtiyacın sosyal paylaşım ağlarındaki eksikliğine vurgu yapıyordu. Bu özellik artık Messenger için de kullanıma girerek biraz da olsa kullanıcıların ihtiyacını gidermeyi umuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

48
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

28
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

29
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

72
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

99
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

299
HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM