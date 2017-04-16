Facebook'ta 'oy veriyorum' butonu

Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için kullanıcıların halk oylamasında oy kullandıkları bilgisini arkadaşları ile paylaşmalarına imkan tanıyan ’Oy Veriyorum’ butonunu aktif etti.

EVET YA DA HAYIR BİLGİSİ GİRİLMEYECEK

Facebook’a giriş yapan kullanıcılar "Haber Akışları"nın üst kısmında "Referandum Bugün" başlıklı bir mesajla karşılaşıyor. Buradaki butona tıklayan kullanıcılar, ’Evet’ ya da ’Hayır’ oyu kullandıkları bilgisini girmeden, Facebook arkadaşlarına referandumda oy kullandıklarını duyurabilecek.