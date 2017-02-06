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Facebook'tan arkadaşlara özel uygulama

Facebook, Arkadaşlar Günü kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek yeni uygulamasını duyurdu.

06.02.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. Teknoloji

facebook

Arkadaşlarınıza özel uygulama sayesinde video anılar oluşturan Facebook kullanıcıları, Haber Kaynaklarının en üstünde arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir video ile karşılaşacaklar.

EĞLENCELİ GIF'LERİ ÖNE ÇIKARACAK

Düzenlemelerini facebook.com/friendsday adresi üzerinden yapabilecekler. En eğlenceli grafikler Messenger, Arkadaşlar Günü’ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF’leri öne çıkaracak. Facebook, Menlo Park’taki ana merkezinde Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı.Facebook'tan arkadaşlara özel uygulama

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