Facebook'tan arkadaşlara özel uygulama

Arkadaşlarınıza özel uygulama sayesinde video anılar oluşturan Facebook kullanıcıları, Haber Kaynaklarının en üstünde arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir video ile karşılaşacaklar.

EĞLENCELİ GIF'LERİ ÖNE ÇIKARACAK

Düzenlemelerini facebook.com/friendsday adresi üzerinden yapabilecekler. En eğlenceli grafikler Messenger, Arkadaşlar Günü’ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF’leri öne çıkaracak. Facebook, Menlo Park’taki ana merkezinde Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı.