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Facebook'tan bağış toplama hizmeti

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının farklı amaçlar nedeniyle bağış toplamasına yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu

31.03.2017 - 01:03
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook'tan bağış toplama hizmeti

Facebook'tan yapılan açıklamada, gelecek haftalarda kullanıma sunulacak "Kişisel Bağış" adlı hizmet sayesinde Facebook kullanıcılarının kar amacı gütmeyen şekilde bağış toplayabileceği belirtildi.

BAĞIŞ TOPLANACAK ALANLAR

Hizmet, ilk başta, eğitim, sağlık, evcil hayvanlar için sağlık, krizler için yardım parası, acil vakalar, cenaze ve vefat alanlarında bağış toplamaya yardımcı olacak.

İNCELENECEK VE İZNE TABİ OLACAK

Kullanıcıların bağış toplamak istedikleri amaç Facebook tarafından 24 saat incelendikten ve gerekli izin verildikten sonra, kullanıcılar Facebook'taki arkadaşlarından güvenli şekilde bağış toplayabilecek.

Açıklamada ayrıca, Facebook'un geçen sene başlattığı bir diğer hizmetle yaklaşık 750 bin kar amacı gütmeyen kuruluşun kendi amaçları için bağış toplamasına yardımcı olduğu bilgisine yer verildi.

Hayırsever kişiliğiyle bilinen Facebook Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortaklarından Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 2015 yılının sonunda Facebook'ta sahip oldukları yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki toplam hisselerinin yüzde 99'unu gelecek senelerde hayır amaçlı bağışlayacaklarını açıklamıştı.

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