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Facebook'un kâr ve geliri arttı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un net kârı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 129 yükseldi

02.02.2017 - 05:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 129 artışla 3,57 milyar dolara ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 1,56 milyar dolar net kar elde etmişti.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde şirketin geliri yüzde 51 yükselerek 8,81 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2015'in dördüncü çeyreğinde 5,84 milyar dolar elde ettiğini duyurmuştu.

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de söz konusu dönemde 5,64 milyar dolardan 8,63 milyar dolara ulaşarak yüzde 53 artış kaydetti.

Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 84'ü mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 80 olmuştu.

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da artış görüldü.

Günlük aktif kullanıcı sayısı 2016'nın dördüncü çeyreğinde ortalama 1,23 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 yükseldi. Bu kişilerin 1,15 milyarının mobil cihazlardan Facebook'u kullandığı tespit edildi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde ortalama 1,86 milyar kişiye ulaşarak, yıldan yıla yüzde 17'lik artış gösterdi. Bu kişilerin 1,74 milyarının mobil cihazlardan bağlandığı belirlendi.

Şirketin dördüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesiyle, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değeri yüzde 2,9 prim yaparak 137,07 dolara kadar yükseldi.

Analistler, Facebook'un hisse değerindeki asıl artışın yarın gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

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