Fadıl Akgündüz tahliye edildi

Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Gold Maldivler projeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunan ve savcılığın soruşturma başlattığı Fadıl Akgündüz, 2015 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE OLDU

Devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un tahliyesine karar verildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2015'te tutuklanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) Silivri Cezaevi'nden katılan Akgündüz, tahliye edildiğini bildiren hakime "Teşekkür ederim" dedi. Duruşma, 5 Temmuz tarihine bırakıldı.

2 BİN 443 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 6 sanıığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.