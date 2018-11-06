Fahiş fiyatlar cepten tespit edilebiliyor

Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasıyla vatandaşlar, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebiliyor.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLECEK

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, her vatandaşın HKS mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

Sistemin çok yararlı olduğunu belirten Kurt, tüketici aldığı ürüne ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşabileceğini aktardı.

Uygulama ile tüketicinin aklındaki tüm sorularında cevaplanmış olacağını anlatan Kurt, en önemlisinin ise fahiş fiyat artışı varsa tespit edebileceğini vurguladı.

AİLE BÜTÇESİNE OLUMLU KATKISI

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini bildiren Kurt, "Tüketici uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde hal yada marketlerdeki meyve ve sebzelerin üzerinde bulunan barkodları okutarak ürünün üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiye ulaşabiliyor'' dedi.

Ayrıca Kurt ''Tüketicimiz uygulama ile bir ürünün tüketiciden çıkış fiyatı ile perakende satışa sunulan fiyat arasındaki farklılıkları gördükçe ihtiyaçlarını yeniden gözden geçiriyor. Aile bütçesi veya daha uygun fiyatlı ürün almaya yöneliyor. Tüketicimiz bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Tüketici aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir." diye konuştu.

'HALDE 2 LİRA MARKETTE 7 LİRA'

Kurt, bazı süper marketlerde yaptıkları barkod denetiminde Hal'de 2 lira olan üzümün, markette 7 liraya satıldığını gözlemlediklerini belirtti.

Tüketicinin de bu uygulama ile fiyat aralıklarını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çeken Kurt, tüketicilerin fiyatları görerek alış veriş yapması önerisinde bulunarak, "Bu tip fiyat hareketlerine dikkat edilmeli. Fahiş fiyatlar cepten tespit edebiliyor. Bu uygulama ile bir ürünün barkodu 3 saniyede okutularak tüm bilgileri önünüze geliyor. Fiyat artışlarına çok dikkat edilmeli. Bir ürüne değerinden fazla ödeme yapılmamalıdır." dedi.