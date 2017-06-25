Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 29 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Fahriye Evcen kına gecesi yaptı VİDEO

DÜĞÜNE SAYILI GÜNLER KALDI

Düğün hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden çiftin düğünü için artık sayılı gün kaldı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DAVETLİYDİ

Fahriye Evcen, dün gece kına gecesi düzenledi. Evcen'i bu mutlu gününde Sinem Kobal, Ebru Akel, Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin de yalnız bırakmadığı görüldü.

ASKILI ELBİSE GİYDİ

Fahriye Evcen kına gecesinde askılı bir elbise giymeyi tercih etti. Güzel oyuncunun elbisesinin uzun tül bir kuyruk ile detaylandırıldığı görüldü.