taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Fahriye Evcen'den samimi itiraf

Yeni filminin galasına katılan Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le olan ilişkisinde çok mutlu olduğunu açıkladı.

26.03.2017 - 12:28
  1. Haberler
  2. Magazin

Evcen ayrıca nişanlısı Burak Özçivit ile ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Fahriye Evcen'den samimi itiraf

"EV İŞLER YAPMAYI SEVİYORUM"

Fahriye Evcen filmde canlandırdığı karakterine üzerine sorulan, "Karakteriniz evlere temizliğe giden bir kadın. Sizin nasıldır ev işleriyle aranız?" soruya şöyle yanıt verdi, "Ben evimde olmayı, evimle ilgilenmeyi seven biriyim. Özellikle dizi dönemlerinde çok fazla boş vaktimiz olamıyor ama ben de evde vakit geçirmeyi, yemek yapmayı, evimin temiz olmasını severim."

"AŞKI BURAK'LA SONSUZ KILMAYA ADIM ATTIM"

Evcen gerçek aşk var mı? sorusuna, "Kesinlikle var. Çünkü aşk insanı besleyen en temel şeylerden biri. O yüzden sevdiklerimize tutunuyoruz. Hepimiz hayatımızdaki aşkı devamlı ve sonsuz kılmaya çalışıyoruz. Ben de aşkı Burak’la sonsuz kılmaya adım attım." diye konuştu.

Fahriye Evcen'den samimi itiraf

"ÖMRÜMÜ BERABER GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile Almanya'da nişanlanan Evcen, bu konunun hatırlatılması üzerine ise, "Çok mutluyuz tabii ki. Bütün ömrünü bir arada geçirmek istediğin insanla böyle bir adım atıyor olmak çok mutluluk verici."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

65
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

178
Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

255
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

338
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

27
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

81
Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM