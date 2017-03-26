Fahriye Evcen'den samimi itiraf

Evcen ayrıca nişanlısı Burak Özçivit ile ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"EV İŞLER YAPMAYI SEVİYORUM"

Fahriye Evcen filmde canlandırdığı karakterine üzerine sorulan, "Karakteriniz evlere temizliğe giden bir kadın. Sizin nasıldır ev işleriyle aranız?" soruya şöyle yanıt verdi, "Ben evimde olmayı, evimle ilgilenmeyi seven biriyim. Özellikle dizi dönemlerinde çok fazla boş vaktimiz olamıyor ama ben de evde vakit geçirmeyi, yemek yapmayı, evimin temiz olmasını severim."

"AŞKI BURAK'LA SONSUZ KILMAYA ADIM ATTIM"

Evcen gerçek aşk var mı? sorusuna, "Kesinlikle var. Çünkü aşk insanı besleyen en temel şeylerden biri. O yüzden sevdiklerimize tutunuyoruz. Hepimiz hayatımızdaki aşkı devamlı ve sonsuz kılmaya çalışıyoruz. Ben de aşkı Burak’la sonsuz kılmaya adım attım." diye konuştu.

"ÖMRÜMÜ BERABER GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile Almanya'da nişanlanan Evcen, bu konunun hatırlatılması üzerine ise, "Çok mutluyuz tabii ki. Bütün ömrünü bir arada geçirmek istediğin insanla böyle bir adım atıyor olmak çok mutluluk verici."