Fahriye Evcen'e sürpriz balayı

29 Haziran’da Fahriye Evcen’le nikah masasına oturmaya hazırlanan Burak Özçivit, kesenin ağzını açtı. Düğün sonrası ‘Kardeşim Benim’ filminin devamını çekecek olan oyuncu, nişanlısı için sürpriz balayı hazırlıyor. Maldivler’e gidecekleri konuşulan çiftin, mavi tura da çıkacakları öğrenildi.

15 METRELİK YAT KİRALADI

Bodrum’da 55 fit 15 metre Azimut ya da Prenses motor yat aradığı konuşulan Özçivit, Evcen’e sürpriz yaparak mavi tura çıkaracak. 150-350 bin euro arasında değişen tekneler için araştırma yapan oyuncunun gezisi, Ege Bölgesi’nden başlayarak Yunan Adaları’nda sona erecek.