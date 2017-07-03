taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5202
EURO
4,0197
ALTIN
140,47
PETR
48,8300

FARC lideri hastaneye kaldırıldı

FARC'nin "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

03.07.2017 - 03:09
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Hükümetle yapılan barış anlaşması çerçevesinde 27 Haziran’da silahlarının tamamını Birleşmiş Milletlere (BM) teslim eden FARC’ın lideri Rodrigo Londono, yerel basındaki haberlere göre, hissettiği şiddetli göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı sonrası Villavicencio kentindeki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Londono’nun sağlık durumuna ilişkin FARC’tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’la birlikte Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında FARC’ın silahlarının tamamının teslim alındığı törene katılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da cami önünde silahlı çatışma
Fransa'nın Avignon kentinde bir cami önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
ABD'de iki eyalet kepenk kapattı
ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin, acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.
Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek
Hamburg'da düzenlenecek G20 öncesi Alman Bakan PKK gibi terör örgütlerinin gösteri yapılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı
Mısır'da, Yusuf el-Karadavi’nin kızı ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emenike Olympiakos ile anlaştı

Emenike Olympiakos ile anlaştı

17
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

34
Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

76
İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor

İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor

3
El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

7
Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

9
Kuşadası'nda yat yangını

Kuşadası'nda yat yangını

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM