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Faruk Salman'dan Deniz Seki açıklaması

Faruk Salman, 5 Haziran’da tahliye olacak Deniz Seki’yi terk ettiği iddialarına sert çıktı.

31.05.2017 - 07:02
  1. Haberler
  2. Magazin

VV

Faruk Salman, cezaevinde olan Deniz Seki’den ayrıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Salman, “Ayrılık iddiasının ortaya atıldığı gün halamı kaybettim. Deniz Hanım’ı cezaevinde ziyaret etmek istedim. Ama gazeteciler orada olacaktı. Pazartesi Deniz’e gitmeme sebebim bu, kendisine de haber gönderdim” dedi.

"DELİKANLI BUNU YAPMAZ"

Çok üzgün olduğunu ve ilaçlarla ayakta durduğunu belirten Salman, “Terk etmiş değilim. O kızcağız oradayken bir delikanlı bunu yapmaz” diye konuştu.

BABAMDAN İZİN ALACAK YAŞI GEÇTİM

Babasının ilişkisine karşı olduğu iddiasını yalanlayan Salman, “Ben 51 yaşımdayım, bu beni hayatım. Babamdan izin alacağım yaşı geçtim” dedi.

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