Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmede, farklı alanlarda ikili ilişkiler ile Arap ve uluslararası sahada yaşanan gelişmeler ele alındı.

2018 DÜNYA KUPASI FİNALİ İÇİN TEBRİK

Şeyh Temim, Fas Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası finallerine yükselmesinden ötürü Kral 6. Muhammed'i kutladı. Kral Muhammed de Şeyh Temim'e teşekkür etti.

LOUVRE MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA GELDİ

Kral Muhammed, Çarşamba günü Louvre Abu Dabi Müzesi'nin açılışına katılmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından dün Katar'a gelmişti.