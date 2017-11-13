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Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Fas Kralı 6. Muhammed'in başkent Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

13.11.2017 - 07:44
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Katar haber ajansı QNA'ya göre, Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmede, farklı alanlarda ikili ilişkiler ile Arap ve uluslararası sahada yaşanan gelişmeler ele alındı.

Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

2018 DÜNYA KUPASI FİNALİ İÇİN TEBRİK

Şeyh Temim, Fas Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası finallerine yükselmesinden ötürü Kral 6. Muhammed'i kutladı. Kral Muhammed de Şeyh Temim'e teşekkür etti.

Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

LOUVRE MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA GELDİ

Kral Muhammed, Çarşamba günü Louvre Abu Dabi Müzesi'nin açılışına katılmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından dün Katar'a gelmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da

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