Fatih Akın: Ödül almayı beklemiyordum

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde, yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı In the Fade (Paramparça) filmi, En İyi Yabancı Film Ödülü"nün sahibi oldu. Akın, Altın Küre Ödülü kazanan ilk Türk yönetmen olarak duygu ve düşüncelerini anlattı.

"TATLI VE HEYECANLI"

Çok mutlu olduğunu vurgulayan Akın, "Buralarda olmak ve filmimizle aday olmak çok güzel. Ve açıkçası kazanmayı beklemiyordum bize de sürpriz oldu. Aday olmak, bu beş filmin, en iyilerin arasında olmak bile bizim için ödüldü. Bu bile bizim için yeterliydi ve o sebeple beklemediğim bir ödüldü. Bu sebeple de bu ödülü kazanmak daha tatlı ve daha heyecanlı oldu" dedi.