Fatih Erbakan: Yeniden kolları sıvayacağız

Vakfın Kocaeli Şubesi tarafından İzmit'te bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Erbakan, konuşmasında milli görüş zihniyetiyle yönetilen Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni kurmaları gerektiğini ifade etti.

"YENİDEN DEMİR ÇARIKLARIMIZI GİYECEĞİZ"

"Milli görüşle yollarını ayırmış, Erbakan Hocamızla yollarını ayırmış, metalleri yorulmuş, boyaları dökülmüş olanlar artık bu millete daha fazla bir şey veremezler" diyen Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu söylediklerimizi gerçekleştirmek için Türkiye'de Milli Görüşün iktidar olması gerektiğini biliyoruz. Peki bu noktada ne yapacaksınız? Ne yapacağımızı 29 Ekim'de Ankara'da Büyük Gençlik Buluşması'nda ilan ettik. Biz de Erbakan Hocamızın partisi kapandığında yaptığı gibi yeniden abdestimizi tazeleyeceğiz, yeniden kollarımızı sıvayacağız, yeniden demir çarıklarımızı giyeceğiz, karış karış, köy köy Anadolu'yu gezeceğiz, milletimize gideceğiz ve milletimizden yeniden söz hakkımızı alacağız çünkü Milli Görüşün ve bizlerin artık insanlık için, İslam alemi için söyleyeceği çok sözler vardır, yapacağı çok işler vardır, atacağı çok büyük adımlar vardır."







