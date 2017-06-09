taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.726
USD
3,5230
EURO
3,9442
ALTIN
144,18
PETR
47,6500

Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yeni bir parti işaretinde bulundu.

09.06.2017 - 11:23
  1. Haberler
  2. İç Haber
Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

Fatih Erbakan, alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek; henüz bir ekip kurmadıklarını ve plan yapmadıklarını da belirtti.

Fatih Erbakan'dan yeni parti işareti

Diriliş Postası Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fatih Erbakan, "Bizim için önemli olan temel prensiplerimize uygun icraatların yapılmasıdır. Bunlar arasında dış politika ve ekonomi örnekleri önemli yer kapsıyor. Bu şartlar yerine getirilecek olursa, kim ya da hangi partinin yaptığı ayırt edilmeden üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." dedi.

"AK PARTİ KENDİNE HAS ÇİZGİDE..."

Ak Parti'nin 15 yıldır kendine has çizgisiyle devam ettiğini belirten Erbakan; 
"Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız.” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Genelkurmay Karargahı Çatı Davası'nın 15. celsesi başladı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin görülen davanın 15'inci celsesine başlandı.
Hakkari ve Şırnak'ta 8 terörist öldürüldü
Devam eden ölücü terör örgütü operasyonlarında bugün Hakkari'de 5 Şırnak'ta 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Bitlis Valiliği, Hizan ilçesinde 7 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.
İskenderun'da roketatarlı saldırı
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları eteğindeki 39'ncu Mekanize Piyade Tugayı'na PKK'lı teröristler roketatarla ateş açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

214
İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

195
4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

162
Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

207
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

77
ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

123
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM