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Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararı almasına ilişkin konuşan Portakal, bu ittifakın AK Parti'ye fayda sağlamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 08:48..
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Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

BAHÇELİ İTTİFAKTA İSTEKLİ

FOX TV'de izleyiciyle buluşan Fatih Portakal, söz konusu haberi sunduktan sonra MHP Lideri'nin sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin ittifak konusunda çok istekli olduğunu belirten Portakal, MHP ile yapılacak bir ittifakın AK Parti'ye fayda getirmeyeceğini söyledi.

Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi VİDEO

"AK PARTİ'YE FAYDA GETİRMEZ"

Fatih Portakal, "AK Parti bir karar vermek zorunda. MHP ile yapılacak ittifak fayda mı getirir zarar mı getirir? Ben fayda getirmeyeceğini düşünenlerdenim." diye konuştu.

Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

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