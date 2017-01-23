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Fatih Portakal'ın referandum kararı

Fatih Portakal, referandumda sistem değişikliğine hayır diyeceğini açıkladı.

23.01.2017 - 15:03
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FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra halka sorulacak olan sistem değişikliğiyle ilgili kararını açıkladı.

"HAYIR DİYORUM"

Portakal, "Bu maddelerle sistem değişikliğine hayır diyorum: Partili ama tarafsız cumhurbaşkanı nasıl olunacak" dedi.

Fatih Portakal'ın referandum kararı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHATSIZLIK DUYUYOR

Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamalarının kendisini rahatsız ettiğini söylemiş ve diğer rahatsızlıklarını madde madde sıralamıştı.

Fatih Portakal Cumhurbaşkanı'ndan duyduğu rahatsızlıkları sıraladı VİDEO

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