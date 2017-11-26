Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi Şırlağan Sokak'taki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ceset, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, vücudunda herhangi bir iz bulunmayan adamın neden öldüğü henüz bilinmiyor.

Fatih'te kaldırımda erkek cesedi bulundu VİDEO







