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Fatma Girik Bodrum'da ifade verdi

Ünlü sanatçı Fatma Girik, 40 yıllık takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

İHA | 18.07.2018 - 23:53..
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40 yıllık takıntılı bir hayranı olduğunu ve kendisini mahkemeye verdiğini ifade eden Fatma Girik, 71 yaşındaki M.A.'nın aşırı ilgisinden korktuğunu ifade etti.

İSTANBUL'A GİDEMEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan davaya sağlık sorunları nedeniyle gidemeyen Fatma Girik, Bodrum 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.

Hakim karşısına çıkan Girik, yıllardır yaşadığı sıkıntıları mahkemede anlattı.

Fatma Girik Bodrum'da ifade verdi

"KEŞKE SENİ KAÇIRSAYDIM"

Hiç beklenmedik anlarda hayranını karşısında gördüğünü anlatan Girik, M.A.’nın her defasından kendisine hayranlığın dile getirdiğini son olarak ise hastanede yattığında odasına bir not bıraktığını söyledi.

Notta ise, “Keşke seni zamanında sırtıma koyup kaçırsaydım, yapmadığıma pişmanım” şeklinde kelimeler yer aldığını anlattı. Mahkeme çıkışında kısa bir açıklama yapan Girik, İstanbul’a gidemediği için Bodrum’da ifade verdiğini bundan sonrasını avukatlarının takip edeceğini ifade etti.

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