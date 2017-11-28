Fatma Girik hayranını şikayet etti

Yeşilçam'ın usta ismi, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Girik, şikayet dilekçesine, gençlik yıllarında Beşiktaş'taki ikametine apartman boşluğundan girmeye çalışan bir genç bulduklarını anlatarak başladı.

PEŞİNİ HİÇ BIRAKMIYOR

Fatma Girik, çalıştığı mekanlara ve stüdyolara gelen şahsın, kendisini gizli gizli takip ettiğini anlattı. Uzun yıllar devam eden takıntılı hayranının annesinin Bodrum'daki evine bile geldiğini, kendisini Bodrum'da dahi takip ettiğini ileri sürdü. Girik, şahsın kendisini komşularına sorduğunu ve yaşadığı evin etrafındaki esnaftan kendisi hakkında bilgi almaya çalıştığını belirtti.

HUZURU KALMADI

Deneyimli oyuncu yıllar geçtiğini fakat hayranının peşini bırakmadığını anlattığı dilekçesinde, takıntının boyutunun artmasıyla huzurunun kaçtığını ve tedirginlik yaşadığını kaydetti.

GİZLİCE ODASINA GİRDİ

Fatma Girik, geçtiğimiz yıl rahatsızlandığını ve tedavi görmek üzere kaldığı hastaneye hayranının, gece vakti ve gizlice girdiğini öne sürerek, kimseye görünmeden odasına girdiğini beyan etti. Girik, gözlerini açtığında şahsı karşısında gördüğünü ve tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Annesinin ve hemşirelerin odaya girmesiyle hayranının odadan alelacele çıktığını ve çıkarken de kendisine bir mektup bıraktığını beyan eden Girik, kendisini takip ederek huzurunu bozan şahsın cezalandırılmasını istedi. Girik'in şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.