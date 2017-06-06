FBI 'Intercept' sitesinin muhbirini tutukladı

Başsavcı vekili Rod Rosenstein tutuklamayla ilgili olarak, gizli bilgilerin dışarıya sızdırılmasının ulusal güvenliği tehlikeye soktuğunu ve yönetime olan güveni sarstığını söyledi.

Amerikan medya kuruluşu NBC'nin, tutuklamadan bir saat önce yayınlanan “Intercept” ile ilgili haberi de böylece doğrulanmış oldu.

BELGELER SAHTE DEĞİL

Hükümet çevreleri, yayınlanan gizli belgelerin sahte olmadığını teyit etti. Trump yönetimi gizli bilgilerin sızdırılması ve elden ele verilmesiyle sonuna kadar mücadele edileceğini duyurdu.

SEÇMEN LİSTELERİ MANİPÜLE Mİ EDİLDİ?

‘Intercept' raporunda, Rusya'nın 2016 yılındaki Başkanlık seçimini etkileme girişimiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) tarafından hazırlanan belgeler Rus askeri istihbaratının seçime müdahale girişiminin şimdiye kadar bilinenden çok daha derine indiğini gösteriyor. Seçmen kayıt işlemlerinin de Ruslar tarafından manipüle edilmeye çalışıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Rus istihbaratının seçmen kayıt işlemleri için bilgisayar programı hazırlayan Amerikan şirketlerinden en az birine siber saldırıda bulunmaya teşebbüs ettiği öğrenildi. Laura Poitras ve Glenn Greenwald tarafından işletilen ‘The Intercept' adlı internet sitesi, Edward Snowden'in NSA'nın gizli bilgilerini kamuoyuna sızdırdığı skandal sırasında üne kavuşmuştu.