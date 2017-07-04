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Fed Başkanı Yellen taburcu oldu

Londra'ya geçen hafta giden ve ziyareti sırasında rahatsızlanarak hastaneye yatırılan Yellen'in tedavisi tamamlandı.

04.07.2017 - 07:05
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FED

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, 70 yaşındaki Janet Yellen'in geçen hafta başlayan Londra ziyareti sırasında rahatsızlanması üzerine King Edward VII Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

İdrar yolları enfeksiyonu dolayısıyla cuma günü hastaneye yatırılan Yellen'in pazartesi günü taburcu edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Fed Başkanı'nın görevine ara vermeden devam edeceği duyuruldu.

Fed'in ilk kadın başkanı olan Janet Yellen, Londra'ya British Academy'de gerçekleştirilen bir etkinlik dolayısıyla gelmişti. British Academy'deki konuşmasında ABD'deki bankacılık sistemi ve Fed ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yellen, bu programın ardından Londra ziyaretine devam ettiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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