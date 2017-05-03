FED faizi değiştirmedi

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Mayıs ayı faiz kararını açıkladı.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Fed faizlerde bir değişiklik yapmadı. ABD Merkez Bankası(Fed) minimum faiz oranını yüzde 0,75 olarak bıraktı. ABD Merkez Bankası(Fed) maksimum faiz oranını yüzde 1,00 olarak bıraktı.

Fed'in Mayıs ayı toplantısı sonucunda, 12 aylık enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği kaydedilerek 1. çeyrekte büyümedeki yavaşlamanın muhtemelen geçici olduğu bildirildi.

FED KARARI SONRASI DOLARDA HAREKETLENME OLMADI

Dolar Fed açıklaması öncesinde 3.5353 seviyesinde euro ise 3.8563 seviyesinde seyrediyordu. Fed sonrası dolar/TL kuru 3.5350, euro/TL kuru ise 3.8572'yle hareketlenme yaşamadı.

FED'İN PARA POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ

Para politikasında on yıldan uzun bir süredir ilk defa değişiklik yapan Fed, sıkılaştırmaya devam ediyor. Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıran merkez bankası, bundan iki toplantı sonra Mart ayında bir artırım daha yaptı. Politika faizi şu anda yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında bulunuyor.

Fed aynı zamanda Trump yönetiminin ekonomiyi etkileyecek olan vergi, kamu harcamaları ve düzenleme alanlarıyla ilgili Kongre'den geçirebileceği tasarıları görmek istiyor. Yönetimin ekonomiyi destekleyici önlemler alması faiz artırım kararlarını öne çekebilir.