taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4838
EURO
3,9264
ALTIN
142,70
PETR
46,9700

FED faizi yükseltti

FED Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti.

14.06.2017 - 21:02
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Haziran ayı faiz kararını açıkladı.

FAİZ 25 BAZ PUAN ARTIRILDI

Fed beklenen faiz artırım kararını uyguladı. Politika faizi 25 baz puan artırılarak 1-1,25 aralığına çıkarıldı.

FED KARARI SONRASI DOLAR TEPKİSİ

Veri öncesinde 3,5125 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3,4880 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Dolar/TL bugün en düşük 3.4760 ve en yüksek 3.5230’u gördü. Euro ise en düşük 3.9200’yi en yüksek ise 3.9540 seviyesine çıktı.

Ayrıntılar gelecek...

İlginizi Çekebilir
ABD'de tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.1 geriledi
ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 0.1 oranında düştü.
Dolarda 6 ayın dip seviyeleri
Dolar/TL ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından 3,50'nin altına geriledi.
Küresel servet artıyor
Küresel Varlık Raporu'na (Global Wealth Report 2017) göre, 2016 yılında küresel servet yüzde 5,3 büyüyerek 166,5 trilyon dolara ulaştı.
İran, Türkiye'ye borcunu doğalgazla ödüyor
Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırılan İran, borcunu doğalgaz ile ödemeye başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

213
Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

491
Londra'daki yangın söndürülemiyor

Londra'daki yangın söndürülemiyor

118
Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

190
Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

Sezen Aksu, açlık grevindekiler için çağrı yaptı

585
Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklanan Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama

344
Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

883
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM