FED faizi yükseltti

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Haziran ayı faiz kararını açıkladı.

FAİZ 25 BAZ PUAN ARTIRILDI

Fed beklenen faiz artırım kararını uyguladı. Politika faizi 25 baz puan artırılarak 1-1,25 aralığına çıkarıldı.

FED KARARI SONRASI DOLAR TEPKİSİ

Veri öncesinde 3,5125 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3,4880 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL bugün en düşük 3.4760 ve en yüksek 3.5230’u gördü. Euro ise en düşük 3.9200’yi en yüksek ise 3.9540 seviyesine çıktı.



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