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Federica Mogherini İran'da

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Hasan Ruhani'nin yemin töreninde yerini alacak.

05.08.2017 - 10:11
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Federica Mogherini İran'da

İran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Hasan Ruhani, Ali Hamaney'den aldığı onay ile resmen göreve başlamıştı.

AB'DEN ZİYARET

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani  ile başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Binası'nda bir araya geldi.

Federica Mogherini İran'da

KIYAFETLERE İRAN AYARI

Ruhani'nin yemin törenine katılacak olan Mogherini ve ekibi, İran'da kıyafet seçimiyle dikkat çekti. AB yetkilileri, başlarını örtüp bol elbiseler giymeyi tercih etti.

Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

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