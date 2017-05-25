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Onur Akay hastaneye kaldırıldı

Şiddetli ağrı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay acil ameliyata alındı.

25.05.2017 - 16:24
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Ünlü isimlerin ölüm haberlerini veya hastaneye kaldırılışlarını ilk duyuran olması, sanat dünyasının éfelaket tellalı" olarak adından söz ettiren ses sanatçısı Onur Akay’ın, bu sefer kendisi hastaneye kaldırılıldı.

Onur Akay hastaneye kaldırıldı

Karın bölgesinde deride şişme ve şiddetli ağrı nedeni ile fenalaşarak İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şarkıcı Onur Akay’ın, karın bölgesinde kist olduğu anlaşıldı. Kist teşhisi üzerine Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Meleknur Noyan Genç tarafından acil ameliyata alınan sanatçıdan çıkarılan kist, hemen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne incelenmek üzere patolojiye gönderildi. Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

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