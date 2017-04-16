Felçli hasta ambulansta oy kullandı

Afyonkarahisar merkez Marulcu Mahallesi'nde oturan doğuştan belden aşağısı tutmayan Ahmet Özgür, kombinasyon (sandalye) sedyeyle evinden alınarak ambulansla oy kullanacağı Gedik Ahmet Paşa İlkokulu'na getirildi.

Sağlık ekipleri daha sonra Ahmet Özgür'ün oy kullanacağı sandığa giderek görevlilere durumu anlatıp yardım istedi. Sandık başkanının getirdiği tercih pusulası ve mühürle ambulansın içinde oyunu kullanan Özgür, daha sonra zarfı sandık başkanına teslim etti.

Oy kullandığı ambulansta gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Özgür, demokratik hakkını kullanmada yetkililerin kendisine sağladığı hizmete teşekkür etti.

112 Acil Servis ekiplerinin kent merkezinde 24, il genelinde ise 216 hastaya oy verme işleminde yardımcı olacağı ve oylarını kullanmaları için ambulans ile okulları taşıyacağı belirtildi.