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Ferdi Tayfur'un Atatürk sevgisi

Bir dönem arabeskin babalarından olarak anılan Ferdi Tayfur bir röportaj verdi, Atatürk sevgisini anlattı.

05.02.2017 - 13:42
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Ferdi Tayfur'un Atatürk sevgisi

Hürriyet'ten Savaş Özbey'e konuşan Ferdi Tayfur'un, Çin'in komünist lideri Mao'nun bile Atatürk hayranı olduğunu belirttiği röportajdan bazı satırlar şöyle:

"MAO BİLE 'BEN ÇİN'İN ATATÜRK'ÜYÜM' DİYORDU"

Hiç ümitsizliğe kapıldığınız oluyor mu?

- Ben kapılmıyorum. Atatürk de öyle bir intiba bırakmış ki sen unutursun ama dünya unutmaz. Düşünebiliyor musun? Mao, kültür devrimini yapmış adam... “Ben Çin’in Atatürk’üyüm” diyor.

Ferdi Tayfur'un Atatürk sevgisi

ATATÜRK'Ü BİR YERE SIĞDIRAMADILAR

Sen unutabilirsin ama dünya unutmaz, kınar hem de. “Vay be” derler, “Bir adamı sığdıramadılar...” “Bir adamın heykelini bile sığdıramadılar” derler.

GÖZÜMÜ  CUMHURİYET'LE AÇTIM

Ama öyle olmuyor.

- Ne gerek var ki bütün bunlara? O bir şey istemiyor ki. İdeallerini yazmış, çizmiş, Nutuk’lar bırakmış. ”Yaparsanız böyle olur, yapmazsanız siz bilirsiniz” demiş, gitmiş adam. Allah rahmet eylesin. Kim, ne derse desin. Ben Atatürk’ün kötü bir şey yaptığına inanmıyorum. Bırakmış olduğu cumhuriyete inanıyorum. Gözümü öyle açtım çünkü.

Ferdi Tayfur'un Atatürk sevgisi

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