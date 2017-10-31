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Katalonların kaçak liderinden bağımsızlık açıklaması

Katalonya'nın kaçak lideri Belçika'da konuştu, diyalog ortamında bağımsızlığın askıya alınabileceğini söyledi.

31.10.2017 - 15:08
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Makamı feshedilen Katalon Carles Puigdemont, Madrid Hükümetinin tavırları sebebiyle Belçika'da bulundukları ve bundan sonra bağımsızlık sürecine buradan katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Puigdemont ayrıca Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu, diyalog ortamının oluşması halinde askıya alabileceklerini açıkladı.

Katalonların kaçak liderinden bağımsızlık açıklaması

BRÜKSEL'E SIĞINMA İDDİALARI

Katalonya'nın Madrid tarafından azledilen lideri Carles Puigdemont Belçka'nın başkenti Brüksel'de bulunma sebebini sürece katkı sağlayarak Avrupa'nın da çözüme ortak olabilmesi adına geldiğini belirtti. "Meşru başkan olarak Brüksel'e geldim, Katalonya başkanı olarak. Katalonya problemini AB kurumlarının kalbinde göstermek istedim." diyen Puigdemont sığınma iddialarını da reddetti. Belçika'dan sığınma talebim olmayacak diyen Puigdemont, gerekli güvenceler sağlandığında Katalonya'ya geri döneceğini aşıkladı.Bununla birlikte artık çalışmalarını Brüksel'den yöneteceklerini belirtti.

Katalonların kaçak liderinden bağımsızlık açıklaması

"MADRİD'İN AGRESİF TAVRI"

Carles Puigdemont Madrid yönetiminin tavırlarını da eleştirdi. İspanyol hukuk makamlarının agresif tavırlarla kendileri ile mücadele ettiğini belirtitken, diyalog ile bu konuyu çözmeye hazır olduklarını, ancak İspanyol savcılığının ortaya koyduğu tavrın diyalog ve barış ortamından uzak, agresif bir yol olduğunu belirtti.

Katalonların kaçak liderinden bağımsızlık açıklaması

"Dün savcının aleyhimize ortaya koyduğu iddianameyi gördük. Bu iddianame ve açılan dava Madrid'in son derece agresif olduğunu gözler önüne sermiştir." diyen Puigdemont yapılanların sadece fikirleri yargılamak olduğu, bu şekilde de yapılan suçlamaların bir temele dayanmadığını söyledi.

BASIN ORDUSU TAKİP ETTİ

Ayrılıkçı Puigdemont'un Özerkliğin kaldırılmasından sonra ilk kez kameralar karşısında açıklama yapması, basın mensuplarını da heyecanlandırdı. Bu konuşmayı Brüksel Basın Kulübü konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantı basın ordusu tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.

Katalonların kaçak liderinden bağımsızlık açıklaması

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