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Fethiyeliler referandumda ‘hatıralarına’ sahip çıktı

Fethiye'deki portakal bahçesi ve cami ile ilgili referandumda halk portakal bahçesini seçti.

16.01.2017 - 10:49
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fethiyereferandum

Fethiye’de Muğla ilçesindeki Göcek Mahallesi’nde eski belediye binasının da içinde bulunduğu portakal bahçesinin sökülerek yeni bir cami yapılması önerisi, referandumda oy çoğunluğuyla reddedildi.

1001 kişinin oy kullandığı referandumda 789 kişinin ‘Hayır’ oyu vermesi üzerine cami için yeni bir yer belirlenmesine karar verildi.

Fethiyeliler referandumda ‘hatıralarına’ sahip çıktı

Fotoğraflar: DHA

Göcek Belediyesi tarafından hazırlanan imar planında, ‘ibadet yeri’ olarak ayrılan eski belediye binasının da içinde bulunduğu portakal bahçesinin bir kısmının sökülerek yerine yeni cami yapılması için Fethiye Belediyesi’ne başvuru yapılmıştı.

Başvuruya karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklama şöyle denildi: “Caminin yapılmak istendiği portakal bahçesi, ilk imar planına göre ‘park ve bahçe’ olarak tanzim edilmiş bir yeşil alan olup, Göcek’in simgesi haline gelmiştir. ‘Göcek’in Kalbi’ olarak da adlandırılmış bu alan, Göcekliler ve Göcek ziyaretçilerince yeşil alan olarak içselleştirilmiştir.”

Fethiyeliler referandumda ‘hatıralarına’ sahip çıktı

"PORTAKAL BAHÇEMİZİN İNŞAATA AÇILMASI HATIRALARI YOK EDECEK"

Göcek’in en önemli simgelerinden biri olan portakal bahçesinin yok edilmesinin hatıraları da yok edeceğinin savunulduğu açıklamada, önerilen yapılaşmaya “Beldemiz kentsel belleğinin her gün biraz daha yok olduğu süreçte, son birkaç hafıza mirasından biri olan portakal bahçemizin inşaata açılarak yok olması bu bağlamda hatıraların da yok olmasına yol açacaktır. Özetle bu yeşil alanın herhangi bir inşaata açılması, Göcek’in en önemli simgelerinden birisini ortadan kaldıracak, hatıraları yok edecek, yoğunluk ve lojistik sorunları yaratacak, beldenin marka değerini azaltacak ve uzun yıllar eleştiri konusu olacaktır” sözleriyle karşı çıkıldı.

207 'EVET' 798 'HAYIR' OYU

Göcek’teki sivil toplum örgütlerinin, yeşil alanın korunması ve yeni caminin başka alana yapılması için Fethiye Belediyesi’ne dilekçe vermesinin ardından belediye yetkilileri, mahallede referandum yapmaya karar verdi.

3 bin 200 seçmenin bulunduğu mahallede, 1001 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Sandıktan 207 ‘Evet’, 789 ‘Hayır’ oyu çıktı. Beş oy da geçersiz sayıldı.

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