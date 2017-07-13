Fethullah olan ismini Yusuf olarak değiştirdi

42 yaşındaki Fethullah Tardu, darbe teşebbüsünün ardından, "FETÖ elebaşı ile aynı adı taşımak istemediği" gerekçesiyle kimlikteki isminin değiştirilmesi için İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurdu.

Tardu'nun işleme konulan dilekçesi, değerlendirilmek üzere Baykan Asliye Hukuk Hakimliğine gönderildi.

ADI ARTIK YUSUF

42 yıl taşıdığı Fethullah ismini, mahkeme kararıyla Yusuf olarak değiştiren Tardu, yeni kimliğine kavuştu.

Yusuf Tardu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ismini, 15 Temmuz'da ülkeye, devlete ve millete yönelik gerçekleştirilen darbe girişiminden dolayı değiştirme kararı aldığını söyledi.

ÇOK MUTLUYUM, HUZURLUYUM

Darbe teşebbüsünün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tardu, 15 Temmuz'daki girişimin ardından isminden rahatsızlık duyar hale geldiğini aktardı.

"Fethullah'ın manası Allah'ın fethi demektir. Fethullah, İslam'a uygun bir isim olduğundan gurur duyuyordum ancak terör örgütü aklıma geldikçe ve 15 Temmuz'dan sonra dışarıda, her yerde beni çağırdıkları zaman bu ismi taşımaktan rahatsızlık duydum. İsmimi değiştirdim, çok mutluyum, huzurluyum." diyen Tardu, şöyle devam etti:

FETÖ CANIMIZA KASTETTİ

"FETÖ canımıza silahlarımızla kastetti. Allah'ın izniyle bu FETÖ terör örgütüyle her konuda savaşacağız. İsmimi Yusuf olarak seçmemin sebebi çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşımın bu adı taşıması. Umarım örnek olur. Her konuda devletimize, milletimize, Türkiye'ye sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve yapacağı bütün icraatlara istinaden ismimi değiştirdim."