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FETÖ bahanesiyle 50 bin liralık vurgun

Bursa’da, sahte polisler, FETÖ bahanesiyle 3 vatandaşın 50 bin lirasını dolandırdı.

DHA | 07.01.2017 - 12:19
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fetövurgun

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan bir kişi, Antalya, İstanbul ve Kocaeli’de ikamet eden A.Y. (56), N.Ö. (55) ile H.K.’yı (38) aradı. Şüpheliler, şahıslara, “Adınız FETÖ’ye karıştı. Hesaplarınızı kontrol etmemiz gerekiyor. Vereceğimiz hesaplara paraları yatırın. Biz kontrol ettikten sonra size geri döneceğiz” dedi. Bunun üzerine müştekiler paniğe kapılarak verilen hesaplara para yatırdı. Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan şahıslar polise müracaat etti.
Paraların Bursa’daki hesaplara yatması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, T.Ö., V.D. ve R.Y.’yi gözaltına aldı. Daha evvel sabıkası bulunan şüphelilerin, bu işlerden yüzde 15 pay aldığı öğrenildi. Şüphelilerin 3 kişiden yaklaşık 50 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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