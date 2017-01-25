15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cü teröristlerin yargılanacağı dev salon tamamlanmak üzere.

FETÖ davasında en büyük salon

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Zamana yenik düşen köy: Lübbey

Lübbey; bundan yaklaşık 30 yıl önce, göçle boşalıp neredeyse tam bir hayalet yere dönüşmüş bir Ege köyü.