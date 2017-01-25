FETÖ davasında en büyük salon

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koymak isteyen FETÖ'ye karşı soruşturmalar devam ediyor.
FETÖ'CÜLER İÇİN..
Soruşturmalar kapsamında haklarında iddianame hazırlananların yargılanması için Sincan'da dev bir salon hazırlanıyor.
720 SANIK AYNI ANDA YARGILANACAK
2 görüntü sisteminin de bulunduğu salonda, 720 sanık aynı anda salonda hakim karşısına çıkacak. Salonda 1200 avukat da yer bulabilecek.
28 ŞUBAT
Salonda ilk yargılama ise 28 Şubat tarihinde yapılacak.
12 BİN 500 METREKARE
FETÖ sanıkları için hazırlanan salonun 12 bin 500 metrekare üzerine inşa edildiği belirtildi.
FOTOĞRAF: Görüntü sistemleri