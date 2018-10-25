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FETÖ davasında eski amirallere ağırlaştırılmış müebbet

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 25.10.2018 - 13:08..
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FETÖ davasında eski amirallere ağırlaştırılmış müebbet

Donanma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Davada, eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ davasında eski amirallere ağırlaştırılmış müebbet

51 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ordudan ihraç edilen amiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren, meslekten ihraç edilen askerler ile örgütün mahrem abileri konumundaki 51 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenirken, dava kapsamında 15'i firari 90 kişi yargılanıyordu.

Bugün davanın ilk duruşmasında sanıkların kimlik tespiti yapılarak tek tek ifadeleri alınıyor.

FETÖ davasında eski amirallere ağırlaştırılmış müebbet

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