FETÖ davasında eski amirallere ağırlaştırılmış müebbet

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Suna Pekuysal kimdir

Babasının kendisine çizdiği kader ve annesinin gönlünü kaptırdığı tiyatrodan boynuna taktığı madalyon ile tutkulu bir ömür süre, sinema ve tiyatronun huysuz ve tatlı kadını, Suna Pekuysal’ın hayat hik