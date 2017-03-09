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FETÖ iddianamesinden: Aynı kasabadan 8 akraba general

TSK'daki örgüt yapılanmasına ilişkin kısımda savcılar "Böyle bir istatistik hayatın olağan akışına aykırıdır" değerlendirmesinde bulunuyor.

09.03.2017 - 10:45
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FETÖ iddianamesinden: Aynı kasabadan 8 akraba general

FETÖ iddianamesinden: Aynı kasabadan 8 akraba general

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi", Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince dün kabul edildi.

Bu arada yüzlerce sayfalık iddianameye ilişkin ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile cumhuriyet savcıları Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanma sürecinin anlatıldığı kısımda ilginç bir konuya dikkat çekiliyor.

AYNI KASABADAN 8 AKRABA GENERAL

Buna göre Anadolu’nun 5000 nüfuslu küçük bir kasabası nüfusuna kayıtlı, birbirleriyle akrabalık bağı olan çeşitli rütbelerde 7 veya 8 general muvazzaf olarak aynı anda komuta kademesi içerisinde yer alabildiği belirtiliyor.

Devamında şöyle deniyor:

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR"

"Bu generallerin üçü istifa etmiş beş tanesi ise tutuklu ve ihraç durumundadır. Böyle bir istatistik hayatın olağan akışına aykırıdır."

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