FETÖ sanığı FETÖ'nün ByLock talimatını itiraf etti

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, terör örgütüne üye olmak, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan, örgütün kapatılan okul, dershane ve yurtlarında çalışan 32 sanıktan biri olan R.S, mahkemeye verdiği ifadede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

"BÖLGECİ OLARAK ÇALIŞTIM"

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını anlatan R.S, "Programı bana yükleyen Halit abi diye birisiydi. Kırıkkale'de 'bölgeci' olarak çalıştım. Kırıkkale'de üniversite okuyan öğrenciler, askeri okula giden öğrenciler ve 'yayın' diye bir alandan sorumluydum. Kod adım 'Rasim'di." dedi.

"KOLEJDE ÖĞRETMENLİK YAPTIM"

"Halit abi" olarak bildikleri kişinin "yayın" denilen alanı takip ettiğini belirten R.S, "Gerçek ismi Savaş ama soyadını bilmiyorum. Kırıkkale'de bu yayın denen işi de yaptım. Sonra kolejde öğretmenlik yaptım." ifadelerini kullandı.

R.S, "yayın" dedikleri bu alanda siyasi partilere de kod isimler verildiğine dikkati çekti.

İNKAR EDİN DEDİLER

Darbe girişiminden haberinin olmadığı ve kalkışma sırasında köyde olduğunu iddia eden R.S, şunları kaydetti: "Eagle programını da kullandım. ByLock haberleri çıkınca 'ByLock'tan bir şey bulamazlar, her şeyi inkar edin.' dediler. Bunun suç unsuru olmadığını söylediler. Üniversite öğrencileriyle ilgileniyordum ve onların isimlerini de vermek istemedim. Kimsenin hakkına girmek istemiyordum. ByLock kullanmaktan 5-6 yıl ceza verirler, yatar çıkarım diyordum. Şimdi ByLock içerikleri çıktı. O zaman her şeyi inkar etmiştim. Gözaltına alındığımda ByLock kullanıcısı olduğumdan tutuklanacağımı biliyordum. İtirafçı olmam için ailem çok ısrar etti."