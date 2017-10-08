1 Hakan Uzan, Playboy'dan İstanbul'a eskort kız istermiş Geçtiğimiz günlerde ölen Playboy'un patronu Hugh Hefner'ın ölümü, firari işadamı Hakan Uzan hakkında şok bir iddiayı gündeme getirdi.

2 Bursa'da en uzun kol böreği yeme yarışı Bursa'da bir börek firması tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Börek Festivali kapsamında börek yeme yarışması yapıldı.

3 FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak namaza başladı 15 aydır cezaevinde olan Nazlı Ilıcak, dizleri iyi olmadığı için namazlarını oturarak kıldığını söyledi.

4 Yurt dışı yerleşik milyonerler 10 bini geçti Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı yılın 8 ayında 2016'ya göre 3 bin 748 kişi arttı.

5 Ebru Şallı sevgilisini pilatesle rahatlatıyor 9 yıllık eşinden boşanamayan Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı ile pilates yapıyor. Ünlü manken, sevgilisine beslenme programı da yaptı.

6 Endonezya Başkanı trafiğe takılınca 3 kilometre yürüdü Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve beraberindeki grup, ülkenin Clingon şehrinde trafiğe takılınca tam 3 kilometre yürümek zorunda kaldı