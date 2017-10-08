FETÖ tutuklusu Nazlı Ilıcak namaza başladı

Kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkışan FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmada Nazlı Ilıcak da tutuklanmıştı.
SÜREKLİ DUA EDİYORUM
15 aydır cezaevinde olan Ilıcak; sürekli dua ettiğini, vakte bağlı kalmadan oturarak 10 rekat namaz kıldığını söyledi.
VAKTE BAĞLI KALMADAN 10 REKAT NAMAZ
Nazlı Ilıcak, "Sürekli dua ediyorum. Vakte bağlı kalmadan 10 rekat namaz kılıyorum oturarak, dizlerim iyi değil. Allahıma dua ediyorum; kalbime öfke verme. Nefret verme Allahım. Beni çocuklarımla torunlarımla imtihan etme. Hastane yerine hapishaneye şükrediyorum Allahım. Beni bir an önce kurtar, suçlu olmadığımı anlatabilme fırsatı ver Allahım.” ifadelerini kullandı.