FETÖ'cü Hidayet Karaca'nın ifadesi

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davası duruşmasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın savunmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Kazım Avcı ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

KARACA SAVUNMA YAPTI

Sanık Dilaver Azim ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, sanıklardan Karaca'nın geçen duruşmada başlanan savunmasına devam edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, Karaca'ya, savcılık ifadesinde verdiği çelişkili beyanlarını sordu.

Savcının örgüte ilişkin soruları üzerine Karaca'nın, "Hizmet hareketi diye bir şey bilmiyorum, duymadım. Hareketle ilgim yok." şeklindeki beyanlarını okuyan Giray, "Sonraki ifadelerinde ise hizmet hareketinden söz etmişsin. Burada bir çelişki yok mu?" dedi.

Hidayet Karaca, "Çelişki olarak görmüyorum. Ben örgütün avukatı değilim, beni ilgilendiren kısım Samanyolu televizyonudur. Savcı hizmet hareketini bir örgüt olarak görüyorsa, ben onu örgüt olarak görmediğimi söyledim." diye konuştu.

"ÖRGÜTLENMEDEN HABERİM YOK DEMİŞSİN"

Başkan Giray'ın, "Böyle bir örgütlenmeden haberim yok demişsin" sözlerine karşılık da Karaca, "Ben hizmet hareketinin çok konuşulduğunu ve bildiğimi söylemiştim. Savcı önüme örgüt olarak koyduğu için, ben örgüt olarak görmediğimi söyledim." ifadesini kullandı.

Karaca, Samanyolu televizyonunda yaptığı bir programdaki konuşması nedeniyle suçlandığını, televizyon kaydının internete düşen 6 dakikalık bölümünün dinlendiğini, 3 saatlik programın tümünün dinlenmesini istedi.

Hidayet Karaca, o dönemde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD ziyareti sırasında, Fetullah Gülen'e yaptığı ziyaretle ilgili TRT Türk televizyonunda soruları yanıtladığını aktararak, yaptığı programda, bu ziyarete ilişkin görüşlerini dile getirdiğini iddia etti.

SAMANYOLU HİZMET HAREKETİNE BAĞLI DEĞİL DEDİ

Başkan Giray'ın, "Size savcılıkta 'peki nedir bu hizmet hareketi?' diye de sormuş savcı, 'bilmiyorum' demişsiniz." sözlerine karşılık Hidayet Karaca, örgüt suçlamalarını kabul etmediğini, Samanyolu televizyonunu da hizmet hareketine bağlı görmediğini ileri sürdü.

Sanık Karaca, Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Sizin başında bulunduğunuz gazete ve televizyon terör örgütü elebaşı Gülen'den habersiz haber yapmazmış. Siz de bu yapı içinde çalışmışsınız." sözlerine, "Hangi yapı?" karşılığını verdi.

Giray'ın, "Bir yayın grubunun başkanısınız, ancak maaşınız 6 bin 200 lira. Diğer kanallardaki meslektaşlarınıza göre daha az bir ücret. Gönül bağınız ya da ideolojik bir benimsemi mi yoksa daha iyi bir alternatif bulamadığınız için mi bu maaşla çalıştınız?" sorusu üzerine Karaca, şunları savundu: "Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunu kalpten, gönülden takdir ediyorum. Tarafsız habercilik yaptığı için. Kimseyle bağlantısı yok, gayet tarafsız yayın yapan bir televizyon idi. Ben profesyonel olarak çalıştım, benden öncekileri bilemem. Bu yayın organları Gülen'i sevebilir, takdir edebilir ama birisine bağlı olarak hareket etmesini kabul etmiyorum, ben etik ilkelere göre hareket ettim. Gelirim ne kadarsa o kadar maaş aldım."

"GÜLEN'İN İZNİ OLMADAN..."

Giray'ın, "25 yıllık gazetecisiniz, herkes Gülen cemaatinin medya organlarını biliyor. Sizin bunları bilmemeniz mümkün değil. Sıradan bir görev alsanız sormayız ama yönetici kapsamındaki bir kişinin Gülen'in izni olmadan görev alması mümkün değildir, diyorlar. Ben de onu soruyorum." sözlerine karşılık Karaca, şahsı açısından böyle bir durumun söz konusu olmadığını, yönetim kuruluna bağlı çalıştığını, mesleğini profesyonel olarak yaptığını ileri sürdü.