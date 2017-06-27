taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5025
EURO
3,9502
ALTIN
140,68
PETR
46,4900

FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne katılan FETÖ tutuklusunun annesi, herkesin sokaklara dökülmesi gerektiğini söyledi.

27.06.2017 - 15:52
  1. Haberler
  2. Gündem
FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasından sonra harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbula'a doğru yürümeye başladı.

OĞLU FETÖ TUTUKLUSU

CHP'nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne, FETÖ'den tutuklanan bir zanlının annesi de katıldı.

SOKAKLARIN KARIŞMASINI İSTİYORLAR

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğünü ifade eden kadın, açık bir şekilde çağrı yaparak sokakların karışmasını istedi.

Kimseye merhametinin kalmadığını söyleyen FETÖ'cü kadın, sokağa inenlerde acıma duygusunun olmamasını istedi.

ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehditler savurma küstahlığında bulunan kadın, herkesin hesap vereceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ASLAN GİBİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aslan' gibi olduğunu savunan FETÖ tutuklusu zanlının annesi, sonuna kadar CHP'nin arkasında olduğunu söyledi.

FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

İlginizi Çekebilir
CHP'nin 12 maddelik Adalet Yürüyüşü genelgesi
Genelgeye göre; yürüyüşe katılanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçemeyecek. Yürüyüştekilerin CHP Lideri ile fotoğraf çekilmesi de yasak.
Bakan Soylu'dan bildiri yayınlayan 111 isme tepki
İçişleri Bakanı, polisin bilgisine ve istihbaratına güvenmeyenlerin terör örgütü üyelerine güveninin sonsuz olduğunu söyledi.
Orgeneral Akar'dan 'Kara Kuvvetleri' mesajı 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2226'ncı Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı.
Bunaltan sıcaklar başladı
Ramazan ayında havalar yurt genelinde serindi. Sıcaklıklar bayramla birlikte bunaltıcı derecede arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne

Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne

61
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

198
Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

146
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

47
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

208
FETÖ'nün gaybubet birimi

FETÖ'nün gaybubet birimi

48
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM