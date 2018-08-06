taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.663
USD
5,1452
EURO
5,9479
ALTIN
200,67
PETR
73,6200

FETÖ’cü programı silmek için kendini banyoya kilitledi

Bursa’da bir eve düzenlenen FETÖ operasyonunda şüphelilerden birinin örgütün gizli programını silmeye çalıştığı sırada yakalandığı öğrenildi.

İHA | 06.08.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaygubet evi" olarak adlandırılan iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin kendini banyoya kilitleyip, örgütün gizli haberleşmede kullandığı programı silmeye çalıştığı görüldü.

FETÖ’cü programı silmek için kendini banyoya kilitledi

15 KİŞİ YAKALANMIŞ OLDU

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 12 zanlı hücre evlerinde gözaltına alınmıştı. Böylece operasyonda yakalananların sayısı 15’e yükseldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

84
Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

197
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

23
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

112
Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

270
Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

24
Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM