FETÖ’cü programı silmek için kendini banyoya kilitledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaygubet evi" olarak adlandırılan iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin kendini banyoya kilitleyip, örgütün gizli haberleşmede kullandığı programı silmeye çalıştığı görüldü.

15 KİŞİ YAKALANMIŞ OLDU

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 12 zanlı hücre evlerinde gözaltına alınmıştı. Böylece operasyonda yakalananların sayısı 15’e yükseldi.