FETÖ'cü Sadık Köroğlu'nun yalanları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, Eski Jandarma Okullar Komutanı tuğgeneral Sadık Köroğlu'nu yalanlayan ifadeler yer aldı.

MESAİDEN SONRA..

İddianameye göre, Köroğlu, mesaisini tamamladıktan sonra gittiği evinden Binbaşı Tarık Görener'in "Önemli gelişmeler olduğu ve karargaha gelmesi" gerektiğine yönelik telefonunun ardından saat 21.00 sıralarında Jandarma Okullar Komutanlığına gittiğini belirtti.

Burada Binbaşı Görener ile 15 Temmuz'da görevli olmayan Yarbay Ali Bozgeyik'in de bulunduğunu anlatan Köroğlu, bu sırada sıkıyönetim emrinin tebliğ edildiğini gördüğünü ifade etti.

SÖZDE SIKIYÖNETİM LİSTESİNDEYDİ

Sözde sıkıyönetim listesinde yer aldığını bildiren Köroğlu, bir albaya mevzileri takviye etmesini söylediğini ve nizamiyelere takviye kuvvetler gönderdiğini anlattı.

DARBEYE KATILMADIM YALANI

Jandarma Genel Komutanlığından 3 tim takviye istendiğini kaydeden Köroğlu, bu timlerin Beştepe'deki harekat merkezine gönderilmesini istediğini, bunların orada hangi olaylara karıştıklarını ve faaliyetlerini bilmediğini ileri sürdü.

"Askeri darbeye iştirak etmedim. Bulunduğum Jandarma Okullar Komutanlığında herhangi bir çatışma yaşanmadı." diyen Köroğlu, 15 Temmuz günü yapılan gece eğitimine Jandarma Okullar Komutanlığındaki öğrencilerin silahlı ve mühimmatlı çıktığını bildirdi.

Köroğlu, 16 Temmuz'da mühimmat ve silahları depoya aldırdığını vurgulayarak, Jandarma Harekat Merkezine gönderilen timlerle ilgili irtibatları Özkan Doğanay'ın sağladığını, kimseyle irtibat kurup herhangi bir faaliyette bulunmadığını iddia etti.

BU GRUPLA BAĞIM YOKTUR DEDİ

Sadık Köroğlu, "Ne olduğunu ben de anlayamadım. Bana daha önceden kimse ulaşıp askeri bir darbe yapılacağını söylemedi. Askeri darbeyi yapanların mevcut iktidarı yıkmak için bu faaliyeti gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Jandarma Okullar Komutanlığında da her yerde olduğu gibi Fetullahçı bir yapılanma vardır, ancak bunlar darbe yapabilir mi bilemiyorum. Benim bu grupla herhangi bir bağım yoktur." ifadelerini kullandı.

AJANDASINDAN ÇIKAN NOTLAR

Köroğlu'nun makam odasındaki aramada ise bir ajandaya "Timurcan'dan alınacak çalışma" şeklinde not aldığı, burada ismi geçen kişinin de 15 Temmuz'da Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş olduğu ve Ermiş'in teşebbüsten bir gün önce Jandarma Okul Komutanlığında Köroğlu ile görüşerek darbe planı yaptıkları belirlendi.

Aynı ajandada Köroğlu'nun "Sorumluluklarımız ve yetkilerimiz belli, mevzuat açık, her şeyi üst makama sorma hastalığımızdan vazgeçmeliyiz, yetkilerimizi yerinde, zamanında ve tam olarak kullanmalıyız, yetkilerin kullanılması yasal zorunluluktur." şeklindeki notları bulundu.

Ajandanın başka bir sayfasındaki "Sayın Genelkurmay Başkanı 1 Aralık 2014" şeklinde başlayan yazının devamında ise "Devletin paraleli, etniği, din işi olmaz, paralel yapıyla herkesten önce TSK mücadele etmeye başlamıştır." şeklindeki not yer aldı.

Darbe girişimi sırasında Köroğlu'nun, kendi odası ve Kurmay Albay Özkan Doğanay'ın odasından dahili hatları kullanarak Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Beştepe Karargahıyla telefon görüşmeleri yaparak çeşitli talimatlar verdiği tespit edildi.

GELİRSE GÖZALTINA ALIN

Öte yandan, Köroğlu'nun 15 Temmuz 2016'da saat 23.00 sıralarında nizamiye kayıt yerini askeri hattan arayarak, zanlı Ramazan Atım'a "Nizamiyeye Jandarma Eğitim Komutanı Korgeneral Kemal Alataş gelirse gözaltına alın, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Yaşar gelirse içeriye almayın, gönderin." şeklinde talimat verdiği belirlendi.

3 TİMİ TÜRKSAT'A GÖNDERDİ

Tutuklu sanık eski jandarma albay Arif Kalkan ise ifadesinde, Köroğlu ve Kurmay Albay Doğanay'dan 3 timle TÜRKSAT'a giderek buradaki darbe girişimi faaliyetlerine destek vermesi talimatını aldığını kaydetti.

JANDARMA GENEL KOMUTANI OLACAKTI

İddianamede, darbenin başarılı olması halinde Jandarma Eğitim Komutanlığına atanacak Köroğlu'nun, teşebbüs kapsamında diğer zanlılarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği vurgulandı.