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FETÖ'cüden sapık ifadeler

FETÖ'cü Yusuf Pekmezci'nin zamanında Irmak TV'de söylediği sözler sapıkça ifadeler içeriyor.

11.02.2017 - 19:51
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FETÖ'cüden sapık ifadeler

Bir FETÖ mensubunun geçmiş zamanlarda FETÖ'nün yayın organlarından Irmak TV'ye verdiği röpörtaj görenleri hayrete düşürüyor.

HOCAMIN ÜZERİNE ATLADIM

Yusuf Pekmezci isimli FETÖ mensubu röpörtajında teröristbaşı için; "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir hi kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir ceryana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle ceryan çarptı. O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım." ifadelerini kullanıyor.

FETÖ'cüden sapık ifadeler VİDEO

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