taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

FETÖ'cülerin Öcalan planı darbe iddianamesinde

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz iddianamesinde "Gülen örgütü Öcalan'ı öldürmek istedi" ifadesi yer aldı.

29.03.2017 - 14:00
  1. Haberler
  2. Gündem
FETÖ'cülerin Öcalan planı darbe iddianamesinde

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki general ve iki albaya yönelik soruşturmayı yürüten savcı, iddianamesini tamamladı.

ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ YAZILDI

İddianamede Gülen örgütünün yapılanmasını anlatan savcı, dosyanın şüphelileri olan İkinci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, Sekizinci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve İkinci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın eylemlerini yazdı.

"DARBECİLER PKK LİDERİ ÖCALAN'I ÖLDÜRÜP İÇ SAVAŞ ÇIKARACAKLARDI"

Darbecilerin PKK'nın İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan’ı öldürerek iç savaş çıkarmayı planladığının vurgulandığı iddianamede şüphelilerin konuyla ilgili verdiği ifadeler şu şekilde sıralandı:

DARBECİ PİLOT YÜZBAŞI: PKK LİDERİNE OPERASYON YAPILACAĞINI SÖYLEDİ

12 Temmuz günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görevli Albay Ali Durmuş'un askeri hattan telefonla kendisini aradığını belirten Eskişehir'de görevli Pilot Yüzbaşı Yavuz İstek:

"PKK terör örgütü liderine yönelik bir operasyon yapılacağını, benim de birikimimden yararlanmak istediklerini söyledi"

DARBECİ YÜZBAŞI: BÖYLE BİR BEYANIM OLMADI

Savcılık sorgusunda Öcalan'ın öldürülmesi iddiası sorulan Albay Ali Durmuş:

"Yavuz İstek'i geri hizmet uçuşuna davet etmedim. Sadece Diyarbakır'da olup olmadığını sordum. PKK elebaşına yönelik bir operasyonla ilgili Yavuz İstek'e bir beyanım olmadı. Böyle bir şey zihnimden dahi geçmedi"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

192
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

25
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

36
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

29
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

371
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

71
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM