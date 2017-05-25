FETÖ'den 'ByLock helal Facebook haram' fetvası

İtirafçı, örgüt yöneticilerinin 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in "Facebook haram, ByLock helal" şeklinde sözde fetvası olduğu yönünde söylemlerde bulunarak "ByLock" kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.
Aralık sürecinden sonra kopmaları önlemek amacıyla özel önlemler alındığını belirten itirafçı, örgüt üyelerinin sosyal medya hesaplarının dahi takip edildiğini söyledi.
FETÖ'CÜ ENES KANTER'E ALL STAR DESTEĞİ
Örgütün propagandasını yapan FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'in NBA All-Star seçilmesi için tüm örgüt mensuplarına sosyal medya hesapları üzerinden kampanya yürütülmesi yönünde talimat verildiğini dile getiren itirafçı, Kanter'in eğitim kurumlarının örgütün omurgası olduğunu belirtti.