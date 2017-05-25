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FETÖ'den 'ByLock helal Facebook haram' fetvası

Uşak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski öğretmen, örgütle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

25.05.2017 - 13:09
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İtirafçı, örgüt yöneticilerinin 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in "Facebook haram, ByLock helal" şeklinde sözde fetvası olduğu yönünde söylemlerde bulunarak "ByLock" kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

FETÖ'den 'ByLock helal Facebook haram' fetvası

Aralık sürecinden sonra kopmaları önlemek amacıyla özel önlemler alındığını belirten itirafçı, örgüt üyelerinin sosyal medya hesaplarının dahi takip edildiğini söyledi.

FETÖ'CÜ ENES KANTER'E ALL STAR DESTEĞİ

Örgütün propagandasını yapan FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'in NBA All-Star seçilmesi için tüm örgüt mensuplarına sosyal medya hesapları üzerinden kampanya yürütülmesi yönünde talimat verildiğini dile getiren itirafçı, Kanter'in eğitim kurumlarının örgütün omurgası olduğunu belirtti.

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