FETÖ'den 'ByLock helal Facebook haram' fetvası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun yeni uygulaması HisApp, spor yapmak isteyenlerin favorisi olacak.

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İştahınızı bastıran gıdalar

İster kilo vermek için, ister sağlıklı kalmak için olsun, her iki amaç için de doğru gıdaları seçmek önemlidir.