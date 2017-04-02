taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

FETÖ'den gözaltına alınanların sayısı: 113 bin 260

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar FETÖ'den gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı hakkında açıklama yaptı.

02.04.2017 - 21:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

sd

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri paylaştı: "Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI: 47 BİN 155

Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalan da 23 bin 861 kişi var. 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

78
Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

135
Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

485
İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

İsviçre'de Türkler sandıklara akın etti

107
Gökçe Bahadır: 40'ımda efsane olmalıyım

Gökçe Bahadır: 40'ımda efsane olmalıyım

59
CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

546
Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM