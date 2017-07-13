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FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların sayısı

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, "15 Temmuz'da Türk yargısı ilk kez dik durarak kendini ispat etti." dedi.

13.07.2017 - 19:42
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FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların sayısı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, TRT Haber'de katıldığı Uzman Gözüyle Hukuk programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

FETÖ'nün yargıda nasıl örgütlendiği ve hangi yöntemleri kullandığına ilişkin bir soru üzerine Kolukısa, örgüt mensuplarının "yargıyı ele geçirme" sürecini Teftiş Kurulu üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.

İNCELEMELER DEVAM DİYOR

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa, "Bu süreçte HSK olarak, 4 bin 521 tane hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yaptık, bunları ihraç ettik. İnceleme ve araştırmalarımız hala devam ediyor." dedi.

FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların sayısı

"TÜRK YARGISI İLK KEZ 15 TEMMUZ'DA DARBEYE KARŞI DİK DURDU"

"Bu kadar FETÖ'cü hakim ve savcı varken, 15 Temmuz sonrası yargı nasıl ayakta durabildi?" sorusunu da yanıtlayan Kolukısa, "Türk yargısı ilk kez 15 Temmuz'da darbeye karşı dik durdu. Daha önceki darbelerde alkış tutmuştu. Alkış tutan bir yargıdan, 15 Temmuz'da dik duran bir yargıya geldik. HSYK olarak o gece çok önemli adımlar atıldı. Cumhuriyet Başsavcılarımız o gece hemen darbecilere yönelik soruşturmalar başlattılar, emir ve talimatlar verdiler. Türk yargısı ilk kez dik durarak kendini ispat etti." açıklamasını yaptı.

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